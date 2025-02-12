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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти росгвардейцы тренировались уничтожать БЛА

В Ленобласти росгвардейцы тренировались уничтожать БЛА

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Под Петербургом росгвардейцы тренировались уничтожать БЛА

В Ленинградской области военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии отработали уничтожение беспилотных летательных аппаратов.
В ходе боевых стрельб росгвардейцы развернули посты воздушного наблюдения и вели обнаружение беспилотных летательных аппаратов, оснащенных самодельными взрывными устройствами. Военнослужащие Росгвардии применяли гладкоствольное оружие, в том числе самозарядные карабины и ружья с дробовыми зарядами для поражения мишеней, имитирующих беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, были проведены тренировки по метанию ручных наступательных гранат, ведению стрельбы из реактивных пехотных огнеметов и комплекса вооружения бронетранспортеров. 
Занятия проводились с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
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