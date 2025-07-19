На трассе «Гатчина-Куровицы» в массовом ДТП пострадал один человек

18 июля около 17 часов 40 минут на 2-м километре трассы «Гатчина-Куровицы» было зафиксировано столкновение пяти транспортных средств, двигавшихся в направлении населённого пункта Вырица. Согласно предварительным данным, инцидент был спровоцирован грузовым автомобилем «Камаз», перевозившим металлические трубы.

Установлено, что водитель «Камаза» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, что и привело к массовой аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени вины каждого участника ДТП. Результаты проверки будут использованы для принятия дальнейших процессуальных решений.