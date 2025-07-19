ента новостей

18:15
Под Гатчиной полицейские с погоней и стрельбой задерживали водителя - нарушителя
18:00
В Автово неадекватный пациент напал на бригаду скорой помощи
17:52
Пьяный бизнесмен уходя от погони на «Ауди А4» устроил массовое ДТП на Подковырова
17:44
На трассе «Гатчина-Куровицы» в массовом ДТП пострадал один человек
17:37
На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе ликвидируют колейность
17:32
Пенсионерка с проспекта Мориса Тореза отдала мошенникам более 8,5 млн рублей
10:02
В Парголово задержали подозреваемую в хулиганстве с применением газового баллончика
09:57
В Петербурге задержана подозреваемая в поножовщине на проспекте Энгельса
09:54
В Петербурге оплошали с именем вице-адмирала Макарова на плакате
09:47
Служебные романы и ЗАГСы: тенденции в личной жизни петербуржцев
09:41
Банк «Санкт-Петербург» под ударом: новые санкции ЕС вступают в силу
09:33
Новый трамвай «Воевода» проходит испытания в Санкт-Петербурге
02:02
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин, Сергей Лобанов и Владимир Шкуратов набрали по 4,5 очка после 6-го тура «Moscow Open – 2025» и на 1,5 очка отстают от лидера турнира
22:23
В Роскомнадзоре рассказали, как используют автоматическую систему контроля за правомерностью сбора данных на сайтах
22:12
В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви
22:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место
22:04
В Петербурге хотят сделать переулок Виктора Цоя
21:35
Дмитрий Узинский перешёл в баскетбольный «Зенит»: контракт рассчитан на один сезон
20:57
Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла свой матч 1/8 финала Кубка мира на тай-брейке, в четвертьфинал попали четыре индийских и три китайских участницы турнира
20:15
Госдума приняла закон об усилении ответственности за пропаганду запрещенной символики
19:21
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за рекламу VPN и доступ к экстремистским материалам
15:19
Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево
15:15
В Петербурге задержана 16-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Беринга
15:08
«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребёнка в школу»
15:02
Разводку моста через реку Свирь проведут для прохода вверх по реке состава судов
14:54
В петербурге поймали двоих подозреваемых в грабеже на набережной Фонтанки
10:51
В Мурино группа подростков ограбила школьника
10:42
Заражений ВИЧ стало меньше
10:40
В Петербурге посетители бара разоружили мужчину с ружьем
10:34
Школьники Петербурга обучатся профессии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Гатчина-Куровицы» в массовом ДТП пострадал один человек

На трассе «Гатчина-Куровицы» в массовом ДТП пострадал один человек

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчинского района проводят проверку обстоятельств массового ДТП на автодороге «Гатчина-Куровицы»

18 июля около 17 часов 40 минут на 2-м километре трассы «Гатчина-Куровицы» было зафиксировано столкновение пяти транспортных средств, двигавшихся в направлении населённого пункта Вырица. Согласно предварительным данным, инцидент был спровоцирован грузовым автомобилем «Камаз», перевозившим металлические трубы.

Установлено, что водитель «Камаза» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, что и привело к массовой аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени вины каждого участника ДТП. Результаты проверки будут использованы для принятия дальнейших процессуальных решений.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-06-2025, 09:24
В Ленобласти в ДТП пострадал 15-летний питбайкер
6-06-2025, 18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
26-05-2025, 12:45
В Ленобласти на трассе "Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
17-06-2025, 15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
22-06-2025, 19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали

Происшествия на дорогах

Сегодня, 17:52
Пьяный бизнесмен уходя от погони на «Ауди А4» устроил массовое ДТП на Подковырова
Сегодня, 17:44
На трассе «Гатчина-Куровицы» в массовом ДТП пострадал один человек
17-07-2025, 10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
16-07-2025, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх