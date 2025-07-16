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Питерец.ру » Происшествия » На Невском проспекте байкер врезался в автобус

На Невском проспекте байкер врезался в автобус

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с байкером на Невском проспекте

Сегодня около 10 часов 30 минут утра на Невском проспекте, рядом со зданием номер 27, произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист, потеряв контроль над своим транспортным средством, совершил столкновение с автобусом, двигавшимся в том же направлении. После столкновения мотоцикл задел бордюрный камень.

В результате данного инцидента мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку обстоятельств и причин, приведших к аварии.

Все по теме: Центральный район, ДТП, мотоциклы
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