На Невском проспекте байкер врезался в автобус

Сегодня около 10 часов 30 минут утра на Невском проспекте, рядом со зданием номер 27, произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист, потеряв контроль над своим транспортным средством, совершил столкновение с автобусом, двигавшимся в том же направлении. После столкновения мотоцикл задел бордюрный камень.

В результате данного инцидента мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку обстоятельств и причин, приведших к аварии.