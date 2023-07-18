ента новостей

11:33
В Тосно пенсионерка перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
11:08
Волонтеры убрали мусор в заказнике на Березовых островах в Финском заливе
11:02
Ленобласть получит 70 новых автобусов
10:58
В Ленобласти задержан пожилой эксгибиционист с криминальным прошлым
10:51
Росгвардейцы уничтожили бронемашину М-2 «Брэдли» ВСУ
10:47
В Ленобласти 62-летний мигрант пытался изнасиловать 76-летнюю женщину
10:39
В Ленобласти спалили автомобиль эколога
10:34
В Петербурге пожилой коммерсант перевел мошенникам более 5 млн рублей
00:48
Игорь Ожиганов стал хоккеистом московского «Динамо» за компенсацию СКА в 10 тысяч рублей. А что, так можно было? Да!
20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
19:52
Баскетбольный «Зенит» пригласил центрового Дублевича, продлил контракты с Эртелем, Моэрманом и Фрэйзером, а 37-летний Фридзон покинул петербургский клуб
17:30
В Ленобласти сотрудники ГИБДД со стрельбой задерживали «Жигули»
16:02
Вратарь «Зенита» Одоевский дебютировал за «Волгарь» в ФНЛ и пропустил уже на 1-й минуте, «Ленинградец» не реализовал пенальти и другие итоги старта первого футбольного дивизиона
16:00
Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова
15:53
В Мариинском дворце открылась выставка «Родом из СССР»
14:55
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке брига «Россия»
13:50
Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками
12:55
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июля
12:52
Выставка «Птицы мира»
12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
12:45
Выставка «Суррогаты»
12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области
12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
12:28
В Петербурге в ходе рейда «Нетрезвый водитель» у пассажирки авто изъяли крупную партию метадона
11:31
Съезд с Парашютной улицы на КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд
11:25
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП на каршеринговом автомобиле
11:18
В Невском районе поймали развратника-педофила
10:02
В Мурино молодая девушка погибла упав с балкона 17-го этажа
21:47
«Ленинградец» стартовал в ФНЛ нулевой ничьей с «Арсеналом», следующий соперник – «Енисей»
17:50
Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко вместе с коллегой по Совету Федерации Сергеем Михайловым приняли участие в открытии стелы, посвящённой погибшим при прорыве блокады Ленинграда забайкальским воинам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти спалили автомобиль эколога

В Ленобласти спалили автомобиль эколога

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции ищут поджигателя авто эколога из Волосовского района Ленобласти

Вчера ночью около 02 часов 30 минут к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании автомобиля возле дома 74 в поселке Сумино.
Прибывшим на место происшествия нарядом ДПС было установлено, что неизвестный совершил поджог припаркованного автомобиля «Шкода Рапид», принадлежащего 37-летнему сотруднику одной из организаций по охране окружающей среды.
В результате возгорания автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.
Установлено, что потерпевшему ранее поступали угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога).
С места происшествия изъяты фрагменты ткани и пластиковая бутылка со следами термического повреждения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район пожар поджог автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-07-2023, 14:22
В Ленобласти разыскивают поджигателя автомобилей в Лехтуси
5-05-2023, 10:34
В деревне Торосово задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
1-05-2022, 12:31
В Ленобласти неизвестные подожгли дом и автомобиль
19-04-2022, 12:54
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарки
24-06-2023, 12:52
В Красном Селе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
19-08-2020, 10:43
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 20:35
В Приозерске в массовом ДТП пострадали два человека
0
108
Вчера, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
116
Вчера, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
182
16-07-2023, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
Наверх