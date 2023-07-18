В Ленобласти спалили автомобиль эколога

Вчера ночью около 02 часов 30 минут к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании автомобиля возле дома 74 в поселке Сумино.

Прибывшим на место происшествия нарядом ДПС было установлено, что неизвестный совершил поджог припаркованного автомобиля «Шкода Рапид», принадлежащего 37-летнему сотруднику одной из организаций по охране окружающей среды.

В результате возгорания автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Установлено, что потерпевшему ранее поступали угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога).

С места происшествия изъяты фрагменты ткани и пластиковая бутылка со следами термического повреждения.