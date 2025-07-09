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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчину изобличили в серии краж из супермаркетов

В Ленобласти мужчину изобличили в серии краж из супермаркетов

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Опубликовал: Антон78
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Житель Ленобласти уличён полицией в серии краж из супермаркетов и завладении велосипедом и бусами

В правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступили многочисленные заявления о кражах из магазинов сетевой торговли, расположенных в деревне Разметелево. Неустановленный мужчина, действуя скрытно, набирал в тележку различные товары, включая продукты питания, средства бытовой химии и другие предметы, и, минуя кассовую зону, выносил их из торговых залов. Общая сумма ущерба, нанесённого четырьмя подобными деяниями, превысила 220 тысяч рублей.

По данным фактам следственным управлением УМВД России по Всеволожскому району были инициированы уголовные производства по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей кражу.

Благодаря анализу записей камер видеонаблюдения, сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 51-летний житель деревни Хапо-Ое, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Он был задержан и доставлен в отделение полиции.

В ходе следственных мероприятий была установлена его причастность не только к серии краж из магазинов, но и к совершению мошеннических действий. В частности, в начале мая в деревне Разметелево он под предлогом разговора завладел велосипедом и янтарными бусами у случайного прохожего, причинив потерпевшему ущерб на сумму около 18 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного имущества, которое, предположительно, было реализовано злоумышленником третьим лицам.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, кража
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