ента новостей

11:55
В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту
11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
11:08
В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов
11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
11:03
На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков
09:17
БРИКС становится влиятельнее G7
08:52
Ювелиры Петербурга увеличили объемы продаж
08:46
Кибермошенники добрались до петербургских абитуриентов
08:33
Образование стало менее доступным?
01:05
С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья
20:46
Россияне Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в 1/4 финала Уимблдона в одиночном разряде
22:54
Победительницей женской шахматной Высшей лиги стала петербурженка Анастасия Боднарук, набравшая 7 очков из 9
22:38
Петербургский шахматист Сергей Лобанов сумел пробиться в Суперфинал чемпионата России, заняв 5-е место в Высшей лиге
20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
20:05
В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
18:17
Уимблдон – 2025: Хачанов выиграл матч-триллер у Боржеша, Рублёв сыграет с Алькарасом, а Павлюченкова одержала волевую победу над Осакой
15:33
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения на основном ходу и одну на съезде
10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:39
На улице Стойкости ликвидирован притон для занятия проституцией
10:35
Полицейские задержали "дропа" из Кузбасса, обманувшего пенсионера из Пушкина
10:30
Жители Петербурга оценили свои финансовые потери
10:12
Каковы последствия шторма в Петербурге
10:02
Визиты Путина были частыми
09:46
Сделок на рынке новостроек Петербурга стало меньше
01:47
5 июля в Батуми начнётся Кубок мира: в турнире принимают участие шесть российских шахматисток – Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Чарочкина и Шухман
23:51
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук после победы в 8-м туре Высшей лиги над Екатериной Гольцевой набрала 6,5 очков и обеспечила себе участие в Суперфинале чемпионата России
12:43
В Ленобласти женщина застрелила свою собаку
12:35
В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали
12:30
В Петербурге задержали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионерку с набережной канала Грибоедова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов

В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали таксиста-иностранца по подозрению в кражах смартфонов у клиентов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга раскрыли серию краж мобильных телефонов, совершённых в отношении петербуржцев. Общим признаком всех потерпевших являлось обнаружение пропажи смартфонов после ночных поездок на такси из развлекательных заведений в состоянии алкогольного опьянения. Жертвы упоминали автомобили марок "Солярис" или "Поло" белого цвета.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался 43-летний гражданин одного из государств Закавказья, нелегально находящийся на территории России и подрабатывающий частным извозом на арендованных автомобилях.

По информации, полученной от подразделения уголовного розыска, жертвами преступной деятельности иностранного гражданина стали две женщины и трое мужчин. В одном из случаев злоумышленник не только похитил мобильный телефон, но и совершил хищение денежных средств с банковского счета, установленного в похищенном телефоне, на сумму 465 700 рублей. Общий материальный ущерб, причинённый преступником, превысил сумму в 700 тысяч рублей.

По всем установленным фактам краж возбуждены уголовные дела в соответствии со статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-05-2023, 10:20
В Петербурге задержали серийного «карманника»
23-01-2019, 09:37
В Петербурге полицейские раскрыли серию краж автомобилей
17-05-2025, 11:37
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров
4-07-2025, 12:08
В Петербурге мигранта задержали за кражу велосипеда
30-01-2021, 19:18
В Петербурге полицейские поймали «альпиниста», совершавшего кражи из квартир
15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
5-07-2025, 20:05
В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
5-07-2025, 10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
Наверх