В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга раскрыли серию краж мобильных телефонов, совершённых в отношении петербуржцев. Общим признаком всех потерпевших являлось обнаружение пропажи смартфонов после ночных поездок на такси из развлекательных заведений в состоянии алкогольного опьянения. Жертвы упоминали автомобили марок "Солярис" или "Поло" белого цвета.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался 43-летний гражданин одного из государств Закавказья, нелегально находящийся на территории России и подрабатывающий частным извозом на арендованных автомобилях.

По информации, полученной от подразделения уголовного розыска, жертвами преступной деятельности иностранного гражданина стали две женщины и трое мужчин. В одном из случаев злоумышленник не только похитил мобильный телефон, но и совершил хищение денежных средств с банковского счета, установленного в похищенном телефоне, на сумму 465 700 рублей. Общий материальный ущерб, причинённый преступником, превысил сумму в 700 тысяч рублей.

По всем установленным фактам краж возбуждены уголовные дела в соответствии со статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.