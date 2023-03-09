ента новостей

14:11
В Приморске мужчина во время распития спиртного получил три раза ножом в грудь
13:43
В Мариинском дворце открылась конференция «Блокадный быт: цена победы»
13:24
Более ста человек поучаствовали в «Купчинском компасе»
13:19
В Красногвардейском районе изнасиловали 15-летнюю девочку
13:14
Колтушское шоссе расширят на еще одну полосу движения
13:11
Петербуржцы обратили внимание на продолжающееся складирование коммунальщиками снега на газонах
10:39
В Ленобласти поймали подростков угнавших иномарку
10:35
В Кировском районе обокрали пенсионерку
10:32
В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже прохожего
09:59
В Шушарах двое налетчиков отобрали у мужчины 1,2 миллиона рублей
09:37
Пришлось спасать на вертолете
09:35
В Петербурге состоялось вручение актерской премии «Фигаро»
09:34
Нужна ли магистратура?
09:23
Во Мге после пожара в сарае обнаружена погибшая хозяйка
08:44
Более 4 миллиардов на новый завод
20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
20:40
Ленобласть чествует жен и матерей бойцов СВО
17:48
Анализ общественного мнения указывает на дальнейшее падение рейтингов губернатора Беглова
15:30
В Финском заливе с дрейфующих льдин спасены 83 человека
14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
13:59
В Петербурге задержали мужчину на каршеринге с подложным аккаунтом
13:53
В Финском заливе полсотни рыбаков оказались на отколовшихся льдинах
13:46
Росгвардейцы северо-запада страны поздравляют женщин с Международным женским днём
13:43
До конца 2023 года все мессенджеры заменят на отечественные аналоги
13:40
В Петербурге стартовал проект «Моя карьера с «Единой Россией»
12:59
В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей
08:44
Сколько было звонков в «Службу 122»?
08:39
Ликвидация нелегальных точек продолжается
08:19
Что употреблять в пищу женщинам?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приморске мужчина во время распития спиртного получил три раза ножом в грудь

В Приморске мужчина во время распития спиртного получил три раза ножом в грудь

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В одной из квартир Приморска обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранениями груди.

Сегодня в квартире в городе Приморске Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело неустановленного мужчины с колото-резаными ранениями груди.

На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг в составе следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции.

По данному факту следственным отделом по г. Выборг Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 61-летний мужчина, который во время ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков нанес потерпевшему, ранее ему не знакомому, три удара ножом в область груди, причинив ему телесные повреждения, от которых наступила смерть на месте происшествия.

В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО убийство ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-12-2022, 15:32
В Выборге женщина зарезала своего мужа
6-11-2022, 12:50
В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве знакомого
21-09-2022, 11:48
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
14-01-2023, 12:02
В Ленобласти отец зарезал двухлетнего сына и попытался покончить с собой
16-10-2022, 18:18
В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины
6-05-2022, 12:44
В Ленобласти пьяная ссора обернулось двойным убийством

Происшествия на дорогах

0
175
Вчера, 20:47
В Выборге иномарка сбила женщину с коляской
0
164
Вчера, 14:12
В Сосново в ДТП пострадал пенсионер на иномарке
0
159
Вчера, 14:06
На трассе «Санкт-Петербург-Псков» в ДТП после запрещенного маневра погиб водитель «Лады Ларгус»
0
182
6-03-2023, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
Наверх