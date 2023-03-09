В Приморске мужчина во время распития спиртного получил три раза ножом в грудь

Сегодня в квартире в городе Приморске Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело неустановленного мужчины с колото-резаными ранениями груди.

На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг в составе следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции.

По данному факту следственным отделом по г. Выборг Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 61-летний мужчина, который во время ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков нанес потерпевшему, ранее ему не знакомому, три удара ножом в область груди, причинив ему телесные повреждения, от которых наступила смерть на месте происшествия.

В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.