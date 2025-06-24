В Приморском районе годовалая девочка опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом

Вчера, 23 июня в отделение полиции поступило заявление от пожилой женщины, достигшей восьмидесятилетнего возраста. Она сообщила, что несколько суток назад ей поступил звонок от неустановленного лица, представившегося сотрудником Федеральной службы безопасности. Звонивший утверждал, что на имя пенсионерки оформлена доверенность на лицо, подозреваемое в террористической деятельности. Под предлогом обеспечения безопасности, злоумышленник убедил её закрыть все банковские счета и снять с них все имеющиеся денежные средства.

Поверив мошеннику, пожилая женщина осуществила перевод денежных средств в размере пяти миллионов рублей через банкомат. Деньги были переведены на счёт, который мошенник представил как её новую банковскую карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество, совершённое в особо крупном размере.