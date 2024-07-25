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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержали подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет

Во Фрунзенском районе задержали подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Фрунзенского района задержала подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет

Сотрудники экономической полиции Фрунзенского района Петербурга выявили факты легализации иностранцев путем незаконной постановки на миграционный учет через районный МФЦ.

По подозрению в организации противоправной деятельности задержали двух петербуржцев, 24 и 30 лет, и 49-летнего ранее судимого уроженца одного из южных регионов России.

По данным полиции, в апреле этого года подозреваемые незаконно легализовали не менее 25 иностранных граждан.

За денежное вознаграждение они ставили их на миграционный учет по адресам своих квартир на улицах Корнея Чуковского, Отраднинской и Олеко Дундича. Однако, фактически мигранты там не проживали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление иных участников и фактов противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мигранты
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