Во Фрунзенском районе задержали подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет

Сотрудники экономической полиции Фрунзенского района Петербурга выявили факты легализации иностранцев путем незаконной постановки на миграционный учет через районный МФЦ.
По подозрению в организации противоправной деятельности задержали двух петербуржцев, 24 и 30 лет, и 49-летнего ранее судимого уроженца одного из южных регионов России.
По данным полиции, в апреле этого года подозреваемые незаконно легализовали не менее 25 иностранных граждан.
За денежное вознаграждение они ставили их на миграционный учет по адресам своих квартир на улицах Корнея Чуковского, Отраднинской и Олеко Дундича. Однако, фактически мигранты там не проживали.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление иных участников и фактов противоправной деятельности.