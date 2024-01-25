В Мурино задержали второго поджигателя двери квартиры в Новом Девяткино

Ранее сообщалось, что 22 января 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что неизвестные пытались поджечь дверь квартиры в доме 10 по улице Славы в деревне Новое Девяткино.

На месте происшествия задержали одного из подозреваемых - 37-летнего жителя Тульской области, который был доставлен в отдел полиции.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества).

Вчера ночью, 24 января около 02 часов 00 минут в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, возле дома 15 по Ручьевскому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из УМВД по Всеволожскому району задержали второго подозреваемого: 32-летнего неработающего.

В отношении обоих избрана мера пресечения – арест.