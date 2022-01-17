В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать

Вчера поздним вечером, около 23 часов на 55 километре КАД 44-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь от Мурманского шоссе в сторону Октябрьской набережной, по неустановленной причине совершил наезд на ограждение, после чего совершил повторный наезд на другое ограждение с последующим столкновением с автомашиной «Ман TGS» под управлением 26-летнего мужчины

В результате произошедшего ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло», 5-летний ребенок и 26-летняя девушка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.