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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать

В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать

0
103
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Два человека пострадали вчера в ДТП на КАД на Мурманском шоссе.

Вчера поздним вечером, около 23 часов на 55 километре КАД 44-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь от Мурманского шоссе в сторону Октябрьской набережной, по неустановленной причине совершил наезд на ограждение, после чего совершил повторный наезд на другое ограждение с последующим столкновением с автомашиной «Ман TGS» под управлением 26-летнего мужчины

В результате произошедшего ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло», 5-летний ребенок и 26-летняя девушка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.

Источник: Конкретно.ру
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