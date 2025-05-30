В Приморском районе похитили экскаватор-погрузчик стоимостью 16 млн рублей

Накануне поздним вечером, 29 мая около 23 часов 10 минут в отделение полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 29-летнего генерального директора коммерческой организации. В заявлении сообщается о краже экскаватора-погрузчика, оцениваемого в 16 200 000 рублей. Согласно заявлению, транспортное средство находилось на платной охраняемой парковке возле дома номер 85 по улице Савушкина.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с фактом хищения.