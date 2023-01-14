В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

Вчера к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о возможных мошеннических действиях в отношении пенсионера, проживающего в доме 24 корпус 2 по улице Ивановская.

В этот же день сотрудниками уголовного розыска возле указанного дома, при передаче денежных средств задержан 19-летний неработающий молодой человек.

Установлено, что пенсионерка, 1951 года рождения, стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и собиралась передать курьеру 10 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.