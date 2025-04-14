На проспекте Большевиков избили и ограбили таксиста

Поздним вечером 12 апреля, около 23 часов 50 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от водителя такси о том, что возле дома 1 по проспекту Большевиков на него напали и избили пассажиры, повредив автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего 36-летнего таксиста, гражданина одного из государств Центральной Азии, который рассказал, что около 23 часов 40 минут он приехал на заказ к дому 1 по проспекту Большевиков, где к нему в автомобиль сели трое неизвестных, которые принялись наносит ему удары бутылкой по голове, отобрали деньги - 2 000 рублей, после чего разбили в автомобиле планшет и мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт и после ее оказания был отпущен на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейские принимают все необходимые меры к розыску и задержанию нападавших.