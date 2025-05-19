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Питерец.ру » Происшествия » на Смоленском кладбище украли надгробие с детской могилы

на Смоленском кладбище украли надгробие с детской могилы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Васильевского острова ищут кладбищенских воров, укравших надгробие на Смоленском кладбище

18 мая текущего года в отделение полиции Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 41-летнего жителя Санкт-Петербурга. Гражданин сообщил о краже фрагмента надгробного памятника с могилы его сына, находящейся на территории Смоленского кладбища.

Согласно заявлению потерпевшего, материальный ущерб от действий злоумышленника оценивается в 30 000 рублей.

В настоящее время правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Предпринимаются активные действия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, кража
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