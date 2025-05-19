на Смоленском кладбище украли надгробие с детской могилы

18 мая текущего года в отделение полиции Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 41-летнего жителя Санкт-Петербурга. Гражданин сообщил о краже фрагмента надгробного памятника с могилы его сына, находящейся на территории Смоленского кладбища.

Согласно заявлению потерпевшего, материальный ущерб от действий злоумышленника оценивается в 30 000 рублей.

В настоящее время правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Предпринимаются активные действия, направленные на установление личностей и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.