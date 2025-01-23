В Колпино похитили и избили подростка

Накануне вечером, 22 января около 19 часов 55 минут к полицейским Колпинского района Петербурга из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратился за медицинской помощью 15-летний ученик 9 класса. Медики у подростка диагностирован ушиб грудной клетки и после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Сегодня ночью, 23 января около 02 часов 20 минут к полицейским поступило заявление от отца пострадавшего мальчика. Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 января, около 22 часов 20 минут трое неизвестных в черных масках-балаклавах, позвонив в дверь квартиры дома 36 по Заводскому проспекту, в которой, в одной из комнат, снимаемых поднайм, проживает его 15-летний сын, вошли к нему в комнату и, применив физическую силу, выволокли подростка на улицу, где, затолкав в припаркованный рядом автомобиль «Тойота», отобрали мобильный телефон «iPhone 12 PRO», стоимостью 42 000 рублей, и увезли в неизвестном направлении, продолжая во время пути требовать возврата денег, за, якобы, ранее купленные у него банковские карты.

Прокатав подростка в автомашине до четырех часов утра, налетчики высадили его в районе железнодорожной станции «Фарфоровская» в Невском районе Петербурга и уехали.

23 января около 04 часов 05 минут к полицейским Колпинского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что 21 января около 22 часов 20 минут трое неизвестных, позвонив в дверь коммунальной квартиры дома 36 по Заводскому проспекту в городе Колпино, вошли в комнату, снимаемую ее 17-летней дочерью, ученицей 10 класса, и похитили у нее мобильный телефон «Айфон 12», стоимостью 68 000 рублей, после чего с места скрылись.

По данным фактам полицейские проводят проверку. Принимаются необходимые меры к розыску причастных к указанным преступлениям.