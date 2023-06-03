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Питерец.ру » Происшествия » Под Лугой ссора соседей закончилась поножовщиной

Под Лугой ссора соседей закончилась поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полиция в Ленобласти задержала подозреваемого в убийстве соседа

Накануне вечером около 21 часа 55 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в деревне Островно Лужского района сосед ударил ножом соседа.

Оперативно прибившими на место происшествия сотрудниками полиции с колото-резаной раной груди обнаружено тело 51-летнего  местного жителя.

На месте происшествия по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержан 38-летний ранее неоднократно судимый местный житель - сосед убитого.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ножевое ранение
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