Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга

В полицию города Выборг 17 апреля обратилась 77-летняя женщина, ставшая жертвой телефонных мошенников. Незнакомец убедил её, что её сбережения в опасности, и она, поверив, передала курьеру внушительную сумму – 1 миллион 250 тысяч рублей.

По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных действий, 5 мая, возле дома №18/15 по улице Зосимова в Кронштадте был задержан молодой человек, 20 лет, которого подозревают в причастности к этому преступлению.

На данный момент подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания, в соответствии со статьей 91 УПК РФ.