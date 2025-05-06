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Питерец.ру » Происшествия » Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга

Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали курьера мошенников из Кронштадта, оставившего пенсионерку из Выборга без сбережений 

В полицию города Выборг 17 апреля обратилась 77-летняя женщина, ставшая жертвой телефонных мошенников. Незнакомец убедил её, что её сбережения в опасности, и она, поверив, передала курьеру внушительную сумму – 1 миллион 250 тысяч рублей.

По факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных действий, 5 мая, возле дома №18/15 по улице Зосимова в Кронштадте был задержан молодой человек, 20 лет, которого подозревают в причастности к этому преступлению.

На данный момент подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания, в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, мошенничество, пенсионеры
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