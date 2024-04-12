В Петербурге поймали 15-летнего курьра мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова

Вечером 09 апреля 2024 года около 17 часов20 в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась петербурженка с сообщением о том, что ее 86-летняя родственница, проживающая в квартире дома 35 по Наличной улице стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и передала неизвестным в парадной дома по месту жительства 800 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 11 апреля 2024 года около 17 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 10 по улице Ярослава Гашека сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 15-летнего подростка.

В отношении юноши избрали меру процессуального принуждения - обязательство о явке.