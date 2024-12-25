Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Никольского

30 ноября к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 76-летней жительницы дома 221 по Советскому проспекту города Никольское о том, что она передала 400 тысяч рублей курьеру, поверив, что это необходимо для обеспечения сохранности ее денежных средств.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 24 декабря по подозрению в причастности к совершению указанного преступления сотрудник уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Невского района Петербурга.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.