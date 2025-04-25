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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Лени Голикова

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Лени Голикова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали 20-летнего курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера с улицы Лени Голикова

Днем 24 апреля, около половины четвертого, в отделение полиции Кировского района Петербурга обратился 70-летний мужчина, проживающий в доме номер 42 по улице Лени Голикова. Пенсионер сообщил, что стал жертвой мошенника и отдал ему внушительную сумму – 2 миллиона 228 тысяч рублей.

По словам пожилого мужчины, накануне ему позвонили какие-то люди и убедили, что нужно "задекларировать" его накопления.

Уже на следующий вечер, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, возле дома 12/1 на Среднерогатской улице был задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в совершении этого преступления. Парень – житель Санкт-Петербурга.

Сейчас выясняется, не причастен ли задержанный к другим подобным случаям мошенничества.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Решается вопрос о том, какую меру пресечения избрать для задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
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