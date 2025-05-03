В Ленобласти мигрант домогался трех школьниц

2 мая, около пяти вечера, к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 36-летняя женщина, сообщив о неправомерных действиях, совершённых против её 10-летней дочери и двух её подруг, которым по 12 лет.

В тот же день, примерно через полчаса, в посёлке Вартемяги, возле дома №10 по Нагорной улице, в рамках оперативных мероприятий был задержан 38-летний мужчина, гражданин соседней страны. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и подозревается в том, что ранее, в 16:45 возле дома №15 на той же Нагорной улице, совершил противоправные действия в отношении этих трёх девочек.

Задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье 18.8 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Все материалы по делу передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства и принятия решения.