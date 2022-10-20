В поселке Тельмана пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

Накануне к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 72-летняя жительница посёлка имени Тельмана. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей позвонила женщина, которая представилась её дочкой. Собеседница рассказала историю про произошедшее ДТП с пострадавшими, виновницей которого она якобы стала. Звучали слова про уголовное дело и следователя. Собеседница настаивала на том, что срочно нужны деньги. Сумму следовало передать мужчине курьеру. Пожилая женщина поверила, что действительно разговаривает с близким человеком. Спустя время к ней домой действительно прибыл посредник, которого мошенники называют дропом. Пенсионерка передала такому курьеру 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничесвто).