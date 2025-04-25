Пенсионерка с набережной Крюкова канала отдала мошенникам более 18 млн рублей

24 апреля в отделение полиции Адмиралтейского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 74 года, проживающая в доме номер 14 на набережной Крюкова канала. Она сообщила, что в промежуток времени с 3 по 7 апреля ей несколько раз звонили незнакомцы. Эти люди обманным путем, говоря о необходимости "задекларировать" ее сбережения, склонили ее отдать деньги и драгоценности разным курьерам. Общая сумма ущерба составила 18 909 188 рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (то есть, мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас полиция активно ищет злоумыщленников, причастных к этому преступлению. Предпринимаются все необходимые действия для их поимки.