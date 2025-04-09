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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали двоих, готовивших убийство ради квартиры в центре Петербурга

Полицейские задержали двоих, готовивших убийство ради квартиры в центре Петербурга

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники полиции задержали двоих, готовивших убийство ради квартиры в центре Петербурга

В период с 19 февраля по 1 апреля оперативники угрозыска Приморского района Петербурга получили оперативную информацию о том, что 54-летний житель Москвы, проживающий в поселке Лисий Нос, совместно с 68-летним петербуржцем вынашивают планы убийства 55-летней жительницы Новосибирска, индивидуальной предпринимательницы, и 66-летнего петербуржца, проживающих в доме 22 по улице Марата, с целью последующего завладения их деньгами и документами на квартиру.

Злоумышленники, предположительно, планировали переоформить право собственности на жилплощадь и в дальнейшем перепродать квартиру. 

По предварительной информации, они разработали план заказного убийства, подобрав для этого исполнителя, которому москвич передал деньги для приобретения клофелина и электрошокера, заранее был подготовлен травматический пистолет «ОСА», а также место где предполагалось захоронить тела жертв.

Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что обоих задержали сотрудники полиции.

8 апреля около дома 22 по улице Марата в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления угрозыска Главка совместно коллегами из Приморского района, при силовой поддержке Росгвардии, задержали жителя Москвы, а в полночь, на Морской улице в поселке Лисий Нос был задержан и его предполагаемый сообщник.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 33, 30 и 105 УК РФ (покушение к приготовлению убийства).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных действий продолжается.

Источник: ГУ МВД
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