Квартиру предпринимательницы в Петербурге обокрали на 7,7 миллиона рублей

Вчера, 17 апреля 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 58-летней руководительницы фирмы по аренде, зарегистрированной в городе Кингисепп Ленинградской области, но проживающей в Петербурге на Парадной улице. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с марта прошлого года по март сего года какой-то злоумыщленник свободным доступом проник в ее четырехкомнатную квартиру и похитил 7 665 700 рублей. Деньги находились в тайнике под раковиной в кухне.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В тот же день возле дома, в котором проживает потерпевшая, полицейские задержали подозреваемого – 48-летнего жителя города Кингисепп.

Задержанногно поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Очевидно, потерпевшую и подозреваемого связывают некие отношения, и он имел доступ в квартиру.