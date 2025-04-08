В кафе на Бухарестской улице повар-мигрант нанес смертельный удар своему коллеге-соотечественнику

Вечером 6 апреля, около 20 часов в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация об обнаружении тела мужчины на парковке торгового центра, расположенного в доме 89 по Бухарестской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 46-летнего приезжего из Средне - Азиатского государства, работавшего поваром в кафе. При этом признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было.

В ходе просмотра камер видеонаблюдения оперативники установили, что 6 апреля около 18 часов 20 минут между погибшим и его 29-летним соотечественником, работавшим в том же кафе, произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанес несколько ударов в область головы своему оппоненту, который через некоторое время скончался.

Вчера утром, 7 апреля около 07 часов 00 минут сотрудники угрозыска по горячим следам в квартире дома 4 по Магазейной улице в Пушкине задержали 29-летнего иностранца.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.