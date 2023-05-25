В Мяглово мужчину задушили лямкой от сумки и бросили в канаве

23 мая 2023 года около 12 часов 10 минут к полицию Всеволожского района поступило сообщение от 51-летнего местного жителя о том, что напротив остановки общественного транспорта в дер. Мяглово в канаве лежит труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в канаве труп 39-летнего местного жителя с с многочисленными ссадинами и синяками на теле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вчера около 09 часов 00 минут в поле возле деревни Мяглово по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан 28-летний местный житель.

Установлено, что 23 мая около 23:00 возле дома 10 по Дачной улице в деревне Мяглово между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов руками по голове и телу своему оппоненту, от которых тот упал, после чего был придушен лямкой от сумки.

После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник скрылся.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.