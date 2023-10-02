На севере Петербурга мгрант нанес смертельный удар сожительнице

Накануне под утро около 03 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от фельдшера Скорой помощи об обнаружении трупа женщины в квартире в доме 8 по улице Диагональной.

Прибыв на место происшествия полицейские установили, что в арендуемой квартире со следами побоев на лице находится труп 30-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья.

На месте происшествия по подозрению в совершенном преступлении по «горячим следам» в состоянии алкогольного опьянения был задержан 36-летний земляк погибшей.

Со слов мужчины, около 03 часов 00 минут во время внезапной ссоры он кулаком нанес удар в голову своей сожительницы, которая упав, скончалась на месте.

Мужчину доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.