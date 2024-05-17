В Кировском районе пенсионер перевел мошенникам 8 млн рублей

Накануне вечером, 16 мая 2024 года около 16 часов 05 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 83-летнего жителя дома 117 корпус 1 по Ленинскому проспекту. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что в начале апреля он стал жертвой мошенников по схеме «перевода денежных средств на «безопасный счет»».

Мужчина обналичил все, хранившееся у него на счетах и перевел 8 миллионов рублей на указанный злоумышленниками банковский счет.

По данному факту следователи возбудили уголовное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ведется розыск аферистов.