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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге профессора ВУЗа отдал мошенникам 5 млн рублей

В Петербурге профессора ВУЗа отдал мошенникам 5 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают мошенников, обманувших профессора ВУЗа на крупную сумму

Накануне вечером, 17 марта около 20 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратился 70-летний профессор ВУЗа, проживающий в доме 33 по улице Фрунзе, который рассказал стражам порядка о том, что в период с 17 по 28 января 2025 года неизвестные в ходе общения с ним в мессенджере, представляясь то проректором университета, то сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили его отдать курьеру в несколько этапов 5 000 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Полицейскими принимаются необходимые меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
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