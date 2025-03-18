В Петербурге профессора ВУЗа отдал мошенникам 5 млн рублей

Накануне вечером, 17 марта около 20 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратился 70-летний профессор ВУЗа, проживающий в доме 33 по улице Фрунзе, который рассказал стражам порядка о том, что в период с 17 по 28 января 2025 года неизвестные в ходе общения с ним в мессенджере, представляясь то проректором университета, то сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили его отдать курьеру в несколько этапов 5 000 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими принимаются необходимые меры по установлению и задержанию злоумышленников.