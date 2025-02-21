В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 1,6 млн рублей

Накануне вечером, 20 февраля около 16 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 67-летней жительницы доме 89 по Северному проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 16 по 22 января ей звонили неизвестные, и, под предлогом не привлечения к уголовной ответственности и сохранения денежных средств, убедили передать в несколько этапов свои сбережения в сумме 1 691 551 рублей, курьеру для внесения на, якобы, "безопасный" счет.

Кроме того, сама пенсионерка с 23 января по 19 февраля 2025 года, по указанию телефонных собеседников, забирала пакеты с денежными средствами из разных районов Петербурга, которые затем передавала неизвестным. По всем адресам передвигалась на такси, которое ей вызывал звонивший. Сколько было денег в пакетах, пенсионерка не знает.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию аферистов, обманувших пожилую женщину.