В Петербурге раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад

18 мая 2001 года в своей квартире дома 10/7 по Дачному проспекту в Кировском районе Петербурга с признаками насильственной смерти был обнаружен труп 77-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

В ходе работы по данному уголовному делу сыщиками уголовного розыска было установлено, что у погибшей были похищены золотые серьги. На тот момент оперативники не смогли выйти на след преступника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские получили информацию о возможной причастности к совершенному преступлению 46-летнего жителя городского поселка Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.

Вчера утром, 13 июня 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 13 в Новоселье полицейские задержали подозреваемого, который сознался в том, что в мае 2001 года, находясь возле дома 10/7 по Дачному проспекту, увидел женщину с золотыми сережками, и решил их похитить. Поднявшись за своей жертвой на этаж, он проник за ней в квартиру, где забил ее до смерти, сорвал серьги и скрылся.

По результатам полицейской работы следственными органами уголовное дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ (убийство).

Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.