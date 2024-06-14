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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад

В Петербурге раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад

18 мая 2001 года в своей квартире дома 10/7 по Дачному проспекту в Кировском районе Петербурга с признаками насильственной смерти был обнаружен труп 77-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.
В ходе работы по данному уголовному делу сыщиками уголовного розыска было установлено, что у погибшей были похищены золотые серьги. На тот момент оперативники не смогли выйти на след преступника.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские получили информацию о возможной причастности к совершенному преступлению 46-летнего жителя городского поселка Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.
Вчера утром, 13 июня 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 13 в Новоселье полицейские задержали подозреваемого, который сознался в том, что в мае 2001 года, находясь возле дома 10/7 по Дачному проспекту, увидел женщину с золотыми сережками, и решил их похитить. Поднявшись за своей жертвой на этаж, он проник за ней в квартиру, где забил ее до смерти, сорвал серьги и скрылся.
По результатам полицейской работы следственными органами уголовное дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ (убийство).
Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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