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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка

На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Ветеранов, в котором электросамокатчик сбил ребенка 

Накануне вечером, 31 марта около 16 часов 30 минут в Красносельском районе Петербурга возле дома 175 по проспекту Ветеранов 25-летний молодой человек на электросамокате, двигаясь по велопешеходной дорожке вдоль проспекта Ветеранов от улицы Тимофея Федорова в направлении улицы Генерала Кравченко, совершил наезд на идущего ему навстречу 5-летнего мальчика, находившегося в сопровождении матери.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Водителя электросамоката, который сам обратился в травматологический пункт с закрытым переломом руки, в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.

В отношении самокатчика вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.29 ч.2 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ДТП, самокаты, пострадавший пешеход, дети
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