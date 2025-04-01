На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка

Накануне вечером, 31 марта около 16 часов 30 минут в Красносельском районе Петербурга возле дома 175 по проспекту Ветеранов 25-летний молодой человек на электросамокате, двигаясь по велопешеходной дорожке вдоль проспекта Ветеранов от улицы Тимофея Федорова в направлении улицы Генерала Кравченко, совершил наезд на идущего ему навстречу 5-летнего мальчика, находившегося в сопровождении матери.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водителя электросамоката, который сам обратился в травматологический пункт с закрытым переломом руки, в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.

В отношении самокатчика вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.29 ч.2 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.