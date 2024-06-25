На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка

Накануне вечером, 24 июня 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 36 по улице Партизана Германа, в Красносельском районе Петербурга 37-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», двигаясь по дворовому проезду в сторону проспекта Ветеранов, совершил наезд на вышедшего из парадной и находившегося в сопровождении родителей трехлетнего ребенка.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.