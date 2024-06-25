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Питерец.ру » Происшествия » На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка

На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний пешеход

Накануне вечером, 24 июня 2024 года около 16 часов 10 минут возле дома 36 по улице Партизана Германа, в Красносельском районе Петербурга 37-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», двигаясь по дворовому проезду в сторону проспекта Ветеранов, совершил наезд на вышедшего из парадной и находившегося в сопровождении родителей трехлетнего ребенка.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход дети
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