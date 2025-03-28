Полицейские задержали участника инцидента со стрельбой в отеле на Социалистической улице

Вечером 16 марта, около 22 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что в зоне фуд - корта отеля на Социалистической, дом 21, произошла драка со стрельбой. При этом один из участников конфликта ранил своего оппонента в ногу из травматического пистолета.

24-летний пострадавший рассказал прибывшим полицейским, что конфликт у него произошел с малознакомым, на фоне долговых обязательств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство).

Вчера вечером, 27 марта около 19 часов 30 минут у дома 78 по Выборгскому шоссе сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего подозреваемого.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.