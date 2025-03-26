Полицейские задержали стрелкорв с улицы Композиторов

Накануне ночью, 25 марта около 00 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 31 по улице Композиторов двое мужчин стреляют из пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, 31 и 32 лет, проживающих неподалеку. Задержанные подозреваются в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений стреляли из сигнального пистолета в воздух.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Дебоширов доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.