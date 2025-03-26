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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали стрелкорв с улицы Композиторов

Полицейские задержали стрелкорв с улицы Композиторов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали двоих, стрелявших на улице Композиторов

Накануне ночью, 25 марта около 00 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 31 по улице Композиторов двое мужчин стреляют из пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, 31 и 32 лет, проживающих неподалеку. Задержанные подозреваются в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений стреляли из сигнального пистолета в воздух. 

В результате стрельбы никто не пострадал.

Дебоширов доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, стрельба
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