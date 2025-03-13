В Ленобласти задержали наркоплантатора, который выращивал коноплю в СНТ

11 марта 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка был задержан 33-летний житель поселка Лисий Нос, который в одном из арендованных им строений садоводческого товарищества «НИКА» Всеволожского района Ленинградской области создал наркоферму и выращивал растительные наркотики.

Полицейские были обнаружены и изъяты 110 кустов конопли, оборудование для культивации, инструменты, электронные весы,

а также полиэтиленовый пакет с частями наркосодержащих растений общей массой порядка 6 килограммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Подозреваемого доставили в отдел полиции и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению соучастников и каналов сбыта запрещенных веществ.