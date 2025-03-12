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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержаны двое уличных грабителей

В Приморском районе задержаны двое уличных грабителей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
В Приморском районе полицейские задержали двоих подозреваемых в уличном грабеже

Вечером 20 февраля, около 21 часа 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 32-летний прохожий, сообщив, что возле ресторана, что в доме 54 по Комендантскому проспекту, двое неизвестных, ударив его, вырвали из рук телефон и убежали. 

Ущерб составил 73 тысячи рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж). 

Вчера, 11 марта около 09 часов утра в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 1 по Затонной улице в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали двоих жителей Шлиссельбурга в возрасте 18 и 17 лет. 

Задержанных доставили в отдел полиции и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
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