Полицейские Петербурга спустя два года поймали квартирного вора

13 сентября 2023 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило заявление от 64-летнего мужчины о том, что неизвестный проник в его 2-комнатную квартиру-мастерскую на 4 этаже дома 7 по Гатчинской улице и похитил оттуда хранившиеся в шкафу 4 166 000 рублей, после чего, скрылся с места происшествия на автомобиле «Хендай Солярис».

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

8 марта 2025 года около 23 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в ходе рабочей командировки в аэропорту «Внуково» в Москве по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 37-летнего гражданина одного из государств Южного Кавказа.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.