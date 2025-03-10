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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга спустя два года поймали квартирного вора

Полицейские Петербурга спустя два года поймали квартирного вора

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Петроградского района спустя два года раскрыта кража у пенсионера из квартиры-мастерской на Гатчинской улице

13 сентября 2023 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило заявление от 64-летнего мужчины о том, что неизвестный проник в его 2-комнатную квартиру-мастерскую на 4 этаже дома 7 по Гатчинской улице и похитил оттуда хранившиеся в шкафу 4 166 000 рублей, после чего, скрылся с места происшествия на автомобиле «Хендай Солярис». 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

8 марта 2025 года около 23 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в ходе рабочей командировки в аэропорту «Внуково» в Москве по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 37-летнего гражданина одного из государств Южного Кавказа. 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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