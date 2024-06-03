В Невском районе поймали квартирного вора

31 мая 2024 года около 13 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 8 по улице Шелгунова. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в окно ее квартиры, расположенной на первом этаже, со стороны двора проник неизвестный, похитил из квартиры системный блок и монитор, после чего скрылся.

В этот же день с заявлением к полицейским обратился муж пострадавшей. Он рассказал, что пытался удержать похитителя возле дома, однако тот, оставив похищенное, вырвался и убежал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Вчера утром, 2 июня 2024 года около 09 часов 20 минут возле дома 17 по Рыбацкому проспекту в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к указанному преступлению сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого неработающего 31-летнего жителя Колпино.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.