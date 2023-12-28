В Петербурге задержали квартирного вора за очередную кражу

24 октября по подозрению в краже из квартиры в доме 27 по улице Здоровцева сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего неработающего ранее судимого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, а задержанному избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

В результате проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого изобличили в том, что 02 декабря 2022 года в доме 19 по улице Солдата Корзуна, проломив железобетонный пол, проник в квартиру на первом этаже, откуда похитил два ноутбука, норковую шубу, шкатулку с ювелирными изделиями, на общую сумму 1 200 000 рублей, принадлежащие 52-летней хозяйке.

Вчера ранним утром, 27 декабря 2023 года около 06 часов 30 минут в квартире дома 20 по Коломяжскому проспекту мужчина был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Похищенное частично изъято.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.