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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали квартирного вора за очередную кражу

В Петербурге задержали квартирного вора за очередную кражу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержала квартирного вора

24 октября по подозрению в краже из квартиры в доме 27 по улице Здоровцева сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего неработающего ранее судимого.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, а задержанному избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
В результате проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого изобличили в том, что 02 декабря 2022 года в доме 19 по улице Солдата Корзуна, проломив железобетонный пол, проник в квартиру на первом этаже, откуда похитил два ноутбука, норковую шубу, шкатулку с ювелирными изделиями, на общую сумму 1 200 000 рублей, принадлежащие 52-летней хозяйке.
Вчера ранним утром, 27 декабря 2023 года около 06 часов 30 минут в квартире дома 20 по Коломяжскому проспекту мужчина был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Похищенное частично изъято.
Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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