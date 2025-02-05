В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека

Сегодня утром, 5 февраля около 8 часов 40 минут на 40-ом километре Нового шоссе в поселке Белоостров, в Курортном районе Петербурга 39-летний мужчина, управляя автомашиной "Хендай X35", совершая обгон, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с передвигающимся во встречном направлении автомобилем "Хендай Солярис" под управлением 47-летнего мужчины.

После чего при торможении, в автомобиль "Хендай Крета" врезался "Мерседес" под управлением 34-летнего водителя, двигавшийся в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия водителя автомобиля "Хендай Крета" в тяжелом состоянии, его 7-летнюю пассажирку в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.