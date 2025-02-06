В Петербурге житель Ставропольского края ударил ножом бывшую жену

Накануне днем, 5 февраля около 13 часов 55 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 39-летняя местная жительница, которая рассказала стражам порядка о том, что в квартире дома 14 по проспекту Маршала Жукова отец избивает мать.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире укаханного дома задержали неработающего 69-летнего жителя Ставропольского края, который во время внезапно возникшей ссоры нанес ножевые ранения своей бывшей 65-летней супруге.

Пострадавшую с множественными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.