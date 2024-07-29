В Петербурге житель Ставропольского края выстрелил из травмата в должника

27 июля 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 2 по Новгородской улице в автомобиле «Хендай Солярис» ранен мужчина.

С места происшествия бригада "Скорой помощи" госпитализировала 24-летнего петербуржца с травматическим ранением груди, в состоянии средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Вчера днем, 28 июля 2024 года около 14 часов 15 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению в квартире дома 10 по Плесецкой улице задержали 20-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в том, что в ходе ссоры на почве долговых обязательств потерпевшего перед ним, выстрелил в него из травматического пистолета.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.