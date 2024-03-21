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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские ищут стрелавшего на трамвайной остановке на улице Салова

Полицейские ищут стрелавшего на трамвайной остановке на улице Салова

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Опубликовал: Anton78
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Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на трамвайной остановке на улице Салова

Накануне поздним вечером, 20 марта 2024 года около 23 часов 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 60-летнего петербуржца, который рассказал о стрельбе на улице Салова.
Прибывшие через несколько минут на место происшествия сотрудники полиции установили, что на трамвайной остановке возле дома 74 корпус 1 по улице Салова в результате конфликта между четырьмя неизвестными один из них выстрелил несколько раз в сторону одного из оппонентов, после чего убежал в сторону АЗС.
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статья 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район стрельба
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