В Пикалево ограбили школьника

Накануне, 27 января около 15 часов 45 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя города Пикалево о том, что около 20 минут назад у дома 14 по Школьной улице его 12-летнего сына, учащегося 6 класса ограбил неизвестный, отобрав мобильный телефон «Тecno 10 Pro».

Сумма материального ущерба составила 10 000 рублей.

В этот же день, около 18 часов вечера, по подозрению в совершении указанного преступления по месту жительства в 6-м микрорайоне города Пикалево сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего неработающего, ранее судимого за кражу местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Похищенный телефон изъяли.