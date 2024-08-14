Накануне вечером, 13 августа 2024 года около 20 часов 05 минут возле дома 20/27 по Товарищескому проспекту, в невском районе Петербурга 30-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «ДЭУ Матиз», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора не спешившись.
В результате дорожного происшествия велосипедиста госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Невском районе «Матиз» сбил 15-летнего велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, где пострадал несовершеннолетний велосипедист
Накануне вечером, 13 августа 2024 года около 20 часов 05 минут возле дома 20/27 по Товарищескому проспекту, в невском районе Петербурга 30-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «ДЭУ Матиз», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора не спешившись.
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