В Невском районе «Матиз» сбил 15-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 13 августа 2024 года около 20 часов 05 минут возле дома 20/27 по Товарищескому проспекту, в невском районе Петербурга 30-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «ДЭУ Матиз», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора не спешившись.

В результате дорожного происшествия велосипедиста госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.