В Петербурге полицейскими пресечено изготовление порнографических материалов

Оперативниками ГУ МВД России совместно с сотрудниками СОБР Росгвардией пресечена деятельность студий, изготавливающих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек, в возрасте от 20 до 42 лет. Установлено, что организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти. Созданные им студии функционировали по пяти адресам в центре Петербурга.

В помещениях, предназначенных для изготовления нелегального контента, находились так называемые приват-комнаты, каждая из которых была оснащена программно-аппаратным комплексом для круглосуточной трансляции на просторы сети «Интернет» порнографических материалов. В студиях работали более ста моделей, среди которых молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Контролем за деятельностью студий круглосуточно занимались семь администраторов.

Потребители порнографических материалов оплачивали доступ к нелегальному контенту электронной валютой, которая в дальнейшем обналичивались 32-летним руководителем студий. В результате серии обысков по местам жительства работников студий были обнаружены и изъяты: 54 мобильных телефона с установленными мессенджерами, 5 станций, обеспечивающих удаленное управление, документацию, содержащую должностные инструкции, график и учет рабочего времени моделей.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). 42-летний помощник организатора задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Остальным десяти фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников организованной группы и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.