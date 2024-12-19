В Петербурге поймали 16-летнюю «карманницу» из Московской области

В минувший вторник, 17 декабря к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 39-летняя петербурженка, которая сообщила стражам порядка о том, что во время прогулки с ребенком вдоль дома 11 корпус 3 по проспекту Луначарского, почувствовала, что в правый наружный карман ее куртки, где в тот момент находился телефон «iPhone 13 Pro», кто-то пытается просунуть руку. Обернувшись, она увидела ранее ей незнакомую девушку. Будучи обнаруженной, незнакомка поспешила скрыться.

В тот же день, сотрудники полиции по горячим следам возле дома 21 по проспекту Просвещения по приметам, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 16-летнюю жительницу Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В феврале этого года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.